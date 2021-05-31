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Galatasaray 19'luk genç yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray U19 takım forması giyen Berkan Mahmut Keskin Sarı-Kırmızılı kulüple 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.Abone ol
Galatasaray, U19 takım forması giyen 2002 doğumlu Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. U19 takımıyla bu sezon 10 maça çıkan genç sağ bek dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu.
Galatasaray'dan açıklama:
"Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Berkan Mahmut Keskin ile 2022-2023 sezonu sonuna dek geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."