Samsun'da eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren kocanın ikinci cinayetiymiş!

SAMSUN'da eşinin 25 bıçak darbesi sonucu hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı. Kadının kardeşleri ve 2 çocuğu mezarı başında gözyaşı döktü. Katil kocanın ise 2003'te vahşi bir cinayet işlediği ortaya çıktı.

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Olay, Bafra ilçesinde 29 Mayıs Pazar sabahı saat 04.30 sıralarında Emirefendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alahattin Koçak Sokak'ta meydana geldi. Kamile Yavuz (33) eşi Faruk Yavuz tarafından uyuduğu sırada bıçak darbelerine maruz kaldı. 25 farklı yerinden bıçaklanan kadın kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra Faruk Yavuz tutuklandı.

Kamile Yavuz ise Havza ilçesinin Aşçıoğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sevdikleri mezarı başında gözyaşı döktü, dua etti.

2003'te cinayet işlemiş!

Eşi katili Faruk Yavuz'un 2003'te İzmir'de bir arkadaşıyla cinayet işlediği ortaya çıktı. 10 Mart 2003'te Gaziemir ilçesinde boş arazide aracın yandığı ihbarını alan itfaiye ve polis, 35 KN 604 plakalı araç içinde fabrikada işçi olarak çalışan İmdat Al'ın (39) cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede Al'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, üzerine de benzin dökülerek yakıldığı tespit edildi.

Yapılan araştırmada olaydan önce Al'ın Faruk Yavuz ve arkadaşı Yener B. ile alkol aldığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

"Basit yaralama"dan yeniden ceza aldı

2003'te yerel mahkemeden 11 yıl hapis cezası alan Faruk Yavuz, 2009'da çıkarılan infaz yasasından yaralanarak cezaevinden çıkıp Bafra ilçesine geldi. Bafra'da 'basit yaralama' suçuna karıştığı da iddia edilen Yavuz, infazının yanması üzerine 'kasten adam öldürme' suçundan kalan 5 yıllık cezasını tamamlamak için Bafra T Tipi Cezaevi'ne girdi.

İzinli olarak cezaevinden yeniden çıkan Faruk Yavuz, bu kez de tartıştığı 2 çocuk annesi olan eşi Kamile Yavuz’u bıçakla öldürdükten sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilen Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.