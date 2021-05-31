MİT'le ortak operasyon! Gara bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli operasyonunda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz! TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi...