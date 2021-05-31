NSA iddiası! ABD ile Danimarka arasında casusluk krizi patlak verdi

DANİMARKA Savunma İstihbarat Birimi’nin NSA ile iş birliği yaptığı iddiaları sonrası başlatılan soruşturmada NSA'nın bölgedeki diğer ülkelerin üst düzey isimlerini takip ettirdiği ve casuslarla istihbarat elde ettiği ortaya çıktı.

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ABD'nin takip ettirdiği isimler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın eski dışişleri bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya’nın eski muhalif liderlerinden Peer Steinbrück’ün de yer alıyor.

Danimarka Savunma İstihbarat Birimi’nin ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile iş birliği yaptığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. O soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Soruşturmaya erişimi olan fakat ismini açıklamayan 9 kaynak, Danimarka’nın ABD için istihbarat elde ettiğini ve bu kişiler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın eski dışişleri bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya’nın eski muhalif liderlerinden Peer Steinbrück’ün de yer aldığını söyledi.

2012-2014 yılları arasında NSA’nın Danimarka aracılığıyla İsveç, Norveç, Fransa ve Almanya’dan üst düzey bakan ve yetkilileri takip ettiği belirtildi. ABD ile yakın bir müttefik olan Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallık’a erişen denizin altındaki internet kablolarına sahip.

NSA'nın internet faaliyetlerine de erişimi vardı

Danimarka yayın kurumu DR'e göre, NSA'in SMS ve telefon görüşmelerinin yanı sıra araştırma, sohbet ve mesajlaşma hizmetleri de dahil olmak üzere internet faaliyetlerine erişimi vardı.

DR, elde dilen bilgilerin Danimarka gizli servisi FE bilgilerine erişimi olan dokuz kaynaktan geldiğini duyurdu. Araştırma ayrıca birkaç bağımsız kaynak tarafından da doğrulandı.

Araştırmaya göre, NSA ve Danimarka gizli servisi arasında Avrupa ülkelerinin izlenmesi için yürütülen işbirliği, 2015 yılında bir iç FE raporunda belgelendi. "Dunhammer Raporu" adı verilen araştırma, Danimarka istihbaratı ve bilişim uzmanları tarafından, eski ABD gizli servisi çalışanı Edward Snowden'ın ifşalarının ardından hazırlandı.

Danimarka yayın kurumu DR, Haziran 2019'dan bu yana görevde olan Danimarka Savunma Bakanı anlamadım Trine Bramsen'in, Ağustos 2020'de bu konuda bilgilendirildiğine yer verdi. Bramsen, DR'e verdiği demecinde "yakın müttefiklerin sistematik olarak dinlenmesinin" kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Bir skandal olarak görüyorum''

Steinbrück Alman ARD’ye açıklama yaparak bu olaya büyük tepki gösterdi. Steinbrück, “Siyasi olarak ben bunu bir skandal olarak görüyorum. Dost istihbarat servislerinin diğer ülkelerin üst düzey yetkililerini dinlemesi ve casusluk yapması iğrenç bir şey” dedi.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist de İsveç televizyonuna açıklama yaptı. SVT’ye konuşan Hultqvist, “Bu konuyla ilgili tam bilgileri ve raporu istiyorum” dedi. Öte yandan Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen de bu iddiaları çok ciddiye aldıklarını ve bu konuda çalışacaklarını söyledi.

Ne olmuştu ?

2013 yılında eski ABD istihbarat çalışanı Edward Snowden tarafından, ABD istihbarat servislerinin dinleme ve takip uygulamaları hakkında binlerce gizli belge sızdırılmıştı.

Snowden'in ifşa ettiği belgeler dünya çapında tepkilere neden olmuştu. Merkel, NSA tarafından kendisinin cep telefonunun da dinlediği haberleri üzerine, "Dostlar arasında birbirini dinlemek olmaz" diyerek tepki göstermişti.

2014'te Alman Federal Başsavcılığı tarafından dinleme skandalıyla ilgili soruşturma başlatılmış ancak soruşturma 2015 yılında durdurulmuştu.