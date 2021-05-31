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Çin'de çiftlerin çocuk yapma sayısı yükseltildi

Çin'de çiftlerin çocuk yapma sayısı yükseltildi

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi Çin'de, doğum oranlarının düşmesinin ardından politikada bir değişiklik yapılarak, çiftlere izin verilen çocuk sayısı 2'den 3'e yükseltildi.

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping önderliğinde toplanan kurulun, çiftlerin sahip olabileceği çocuk sayısında artışa gitmeye karar verdiği, ancak kararın ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin bir açıklama yapılmadığı bilgisi yer aldı.

1970'te bir, 2015'te iki çocuk 

Çin'de nüfusu kontrol altına alabilmek için 1970'li yıllardan bu yana tek çocuk politikası yürütülüyordu.

Ailelerin ikinci çocuk sahibi olmasına izin verilmezken, bu kural geçtiğimiz yıllarda değiştirilmişti.

2015 yılında bir ailenin iki çocuk sahibi olmasına yönelik yeni düzenleme yapıldı.

Ancak uzmanlar, ülke nüfusunda düşüşün önüne geçilmek isteniyorsa bu düzenlemenin de kalkması gerektiğini savunuyor.

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