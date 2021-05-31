Ümit Özdağ Ayyıldız Hareketini Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’nden başlattı

Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini yeniden Cumhuriyet’in yükselen değeri haline getirme sözü ile yola çıkan İstanbul Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, yeni kuracağı partinin ilk adımı olan Ayyıldız Hareketi yürüyüşünü, beraberindeki heyet ile birlikte Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’nden başlattı.

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İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Türk Milliyetçiliği şiarıyla yolan çıkan Ayyıldız Hareketi ve yeni parti çalışmalarını İç Asya’da Müslüman Türklüğün en büyük ziyaretgâhı olan Türk halk sufilik geleneğinin kurucusu ve Türk dilinde yazdığı hikmetleri ile dilin gelişmesine ve zenginleşmesine katkıda bulunan Veli şair “ Pir-i Türkistan” Hoca Ahmet Yesevi’nin Türbesi’nden yol çıkarak başlattı.

Büyük Timur İmparatorluğu döneminde, 1389 yılında Timur tarafından inşa ettirilen yapı, tarihi bir kale yakınına konuşlandırılmıştır.

Ayyıldız Hareketi Lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Ayyıldız Hareketi mensupları, Kazakistan’da Türk-İslam âlimi Ahmet Yesevi’nin hocası Arslan Baba Türbesi’ne de ziyarette bulundu.

Arslan Baba’nın tarihi Otrar şehri yakınlarındaki türbesi de Emir Timur tarafından inşa ettirilmiştir. Yesi’nin güneyinde yer alan ve Moğollar tarafından yağmalanıp toprak altına gömülen sonra Otrar şehri, günümüzde Emir Timur’un ölümüne tanıklık etmiş bir harabeler yığınından ibarettir. Emir Timur tarafından inşa ettirildikten sonra tabii etkilerle yıpranan Arslan Baba Türbesi, Kazak hanları tarafından tamir ettirilmiştir.

Ümit Özdağ, Kazakistan’da eskiden Farab olarak anılan ve filozof Farabi’nin doğduğu, Türk imparatoru Timur’un vefat ettiği kent Otrar’ı da ziyaret etti.