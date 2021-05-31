Atatürk'e atfen "zalim ve kâfir" dediği iddia edilen imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu

ANKARA Barosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kâfir" diyen imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

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Barodan yapılan açıklamada, "28.05.2021 günü Ayasofya Camiinde yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasına alenen hakaret eden Mustafa Demirkan hakkında hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması için Baromuzca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi. Halkın Kurtuluş Partisi ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu.