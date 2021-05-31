Gölcük ve Abant'ta nilüfer çiçeği açtı! Koparana 160 bin lira para cezası uygulanacak

BOLU'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parklarına renk katan göl yüzeyindeki nilüferler açtı. Çiçeği koparan kişiye, 20 bin lira ile 160 bin lira arası para cezası uygulanacak.

Abone ol

Bolu'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parklarında havaların ısınmasıyla birlikte göl yüzeylerindeki rengarenk nilüferler açmaya başladı. Açan nilüferlerle birlikte göl, ayrı bir güzelliğe büründü.

160 bin TL'ye kadar ceza

Gölcük ve Abant’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri denetimlerini sürdürürken, nilüferleri koparan kişiye, türüne ve miktarına göre 20 bin ile 160 TL arası idari ceza uygulanacak.