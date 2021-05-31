Galatasaray'da Babel gerçeği şaşırttı

Galatasaray'dan Ryan Babel konusunda KAP’a yapılan bildiriminde bazı detayların net olarak aktarılmadığı belirlendi. İşte o detaylar...

Abone ol

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılı camiada bir yandan seçim heyecanı arttı. Bununla birlikte Aslan'da belirsizlik hakim durumda.

Kadroda küçülmeye giderek ekonomik olarak rahatlamak isteyen kulübün Babel'e verdiği rakamın gerçeğe göre katbekat üstünde olduğu ortaya çıktı.

Babel gerçeği

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray’da Ryan Babel’in görünürde aldığı ücretin 2.5 milyon euro olduğu, ancak bonuslarla birlikte bu sezon cebine yüksek bir meblağ girdiği ortaya çıktı.

200 bin Euro ekstra ödeme

Ryan Babel’e net ücretinin yanı sıra, sezon ücreti adı altında 100 bin euro başlarken, 100 bin euro da biterken ekstra ödeme yapıldı.

Galibiyet primi 300 bin euro

Böylece kazancı 2.7 milyon euroya çıkan yıldız futbolcun alacakları bununla da sınırlı kalmadı. Babel’e ayrıca 300 bin euro galibiyet primi ödendi.

32 maç için 650 bin euro

Böylece alacağı ücret 3 milyon euroya yükselen 34 yaşındaki oyuncu, “oynadıkça kazan” priminden de fazlasıyla yararlandı. Galatasaray formasıyla ligde 32 maça çıkan Babel, bunun karşılığı olarak 650 bin euro daha almaya hak kazandı.

Toplam 4.3 milyon euro

2 milyon euroluk imza parası yıllığa vurulduğunda 666 bin senelik ekstra gelir elde eden Babel böylece 4.3 milyon euro kazandı.

KAP'a bildirilmedi

Falcao ve Feghouli gibi oyuncuların yıllık kazançları tartışırken, Babel’in de onlardan aşağı kalmadığı dikkatlerden kaçmadı. Babel’in tartışılmaması nedeninin, net ücreti dışındaki parasının KAP bildiriminde yer verilmemesi olarak gösterildi.