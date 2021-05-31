Adana'da tavuk yemeği tartışmasında kayınpederini bıçakladı

ADANA'da tavuk yemeği pişirmeye hazırlanan kadın ile kebap yapmasını isteyen kayınpederi arasında çıkan tartışma, kanlı bitti. Kafasına sopayla vurulan gelin, bıçakla dehşet saçtı.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72203 Sokak'taki 3 katlı evin 2. katında meydana geldi. İddiaya göre Emine Ö. (25), yemek yapmak için tavuk aldı. Kayınpederi Mustafa Ö. (58) tavuğun akşam kebap yapılmasını istedi.

Sopaya karşılık gelinden 2 bıçak darbesi

Bu nedenle gelin ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kayınpeder elindeki sopayla gelininin kafasına vurdu. Gelin de kayınpederini vücudunun iki yerinden bıçakladı.

Olayda her iki kişi yaralanırken, akrabaları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen iki ambulansla Mustafa Ö. Seyhan Devlet Hastanesine, gelini ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kayınpederin durumu ağır, aile şikayetçi olmadı

Emine Ö. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Ameliyata alınan Mustafa Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Emine Ö. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınırken aile gelinden şikayetçi olmadı.