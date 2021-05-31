İkinci el araç fiyatlarındaki artış sigorta ücretlerini değiştirdi

İkinci el otomobil fiyatlarındaki yükseliş, trafik sigortası ücretlerinin de artışına neden oldu. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç piyasasında yaşanan fiyat artışları tamamen çarpan etkisiyle sigorta fiyatlarına da yansıyor" dedi.

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Trafik sigortası yapılırken birçok etken, fiyat değişimine sebep oluyor. Bunların en başında ise aracın değeri geliyor. Son dönemde ikinci el piyasasında yaşanan fiyat artışı, sigorta fiyatlarını da etkiledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç fiyatları yükseldiği için ona endeksli sigorta fiyatları da artış gösterdi. Sıfır arabalarda ise durum daha farklı. Sıfır araçların sigorta primleri daha düşük. Sigorta şirketleri sıfır araçlara düşük primli fiyat veriyor. Nedeni ise sıfır araçlarda kaza oranı çok düşük. Vatandaş yeni aldığı için çok daha dikkatli kullanıyor" dedi.

"Fiyatlar devamlı güncellenir"

Milliyet'ten Derin Gökçe'nin haberine göre, sigorta fiyatlarının belirlenmesinde araç değer listesinin baz alındığını söyleyen Bağcı, "İkinci el bir araca sigorta için fiyat verilirken, araç değer listesi baz alınır. Bir diğer adıyla piyasa rayiç değeri baz alınır ve bu fiyatlar devamlı güncellenir" ifadelerini kullandı.

Şirketlerin vatandaşa ödediği değer kaybı tazminatlarının bu dönemde yüzde 10 civarında arttığını da belirten Bağcı, "2021 yılında sigorta yaptıranların sayısı 2020'ye göre normale döndü diyebiliriz. Ancak halen yatan arabalar var. Okul servisleri gibi. O kategoride sigortalanmama görüyoruz. Ama diğer bütün araçlarda normale döndük diyebiliriz" diye konuştu.

"Pandemi nedeniyle oran arttı"

Taksitli trafik sigortası satışlarının çok fazla arttığına da değinen Bağcı, "Kredi kartı kullanımı trafik sigortasında neredeyse yüzde 90'a kadar çıktı. Pandemi nedeniyle bu oran çok çok fazla arttı" dedi.