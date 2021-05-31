Kılıçaroğlu aday olursa neden kaybeder? Sevilay Yılman 'gerçeği' açıkladı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle seçimleri kaybedeceğini iddia etti.

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Cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıları kapatmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışılıyor. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, adaylığa göz kırpan Kılıçdaroğlu'nu kaleme aldı.

Yılman, "Kılıçdaroğlu neden kaybeder?" başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine değinerek bu faktörün seçimin sonucunu belirleyeceğini yazdı.

Kendisinin de Alevi olduğunu belirten Yılman, Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlere değinerek, “Aday olması halinde ittifak çatısı altında bulunan diğer partilerin muhafazakar/mütedeyyin seçmenleri Alevi, Dersim kökenli olması sebebiyle Kılıçdaroğlu’na oy verme konusunda tereddüt yaşayabilir!” ifadelerine yer verdi.

Kendisine yönelik "ayrımlılık yapıyorsun" eleştirilerine Yılman, "Doğduğu günden bu yana o ayrımcılığı en dibinden, en derinden trajik bir biçimde yaşamış Alevi bir ailenin ferdiyim ben." diye yanıt verdi.

Alevilerin en tepe mevkilere ulaşamadığını savunan Yılman, bazı isimlerin bazı makamlara sosyolojik gerçekliği sakladığı için gelebildiğini iddia etti.

"Görmezden gelinen bir gerçek"

Kimilerinin de makamı kaybetmemek için "Alevi değilim" dediğini yazan Yılman, yazısını böyle tamamladı:

"Dolayısıyla bazılarının düşündüğü gibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde neden kazanma şansının olamayacağına dair yaptığım tespiti dile getirirken; "Görmezden gelinen bir gerçeği haykırdığım için" sevinç çığlıkları filan atmıyorum.

Aksine içim acıyor. Hem de öyle böyle değil. Tamam bir realite bu evet ama şunu bilmeli ki herkes; Ben de bir “Alevi” olarak bu realite ile yaşıyor olmaktan dolayı derin keder ve hicap duyuyorum…"

Sevilay Yılman'ın yazısının tamamı için tıklayın