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Samar Dadgar kaç yaşında aslen nereli Samar Dadgar kimdir?

Samar Dadgar kaç yaşında aslen nereli Samar Dadgar kimdir?

Sevilen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz yeni sevgilisini sosyal medyadan duyurdu ve aşkını ilan etti. İranlı modacı Samar Dadgar ile sevgili olan Özcan'ın yeni aşkı 26 yaşında. Yani Özcan Deniz'den 23 yaş küçük. Peki kimdir Sanar Dadgar?

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Eski eşi Feyza Aktan ile  olaylı bir şekilde boşanan ve davalık olan Özcan Deniz yeni aşkını buldu, sevgilisini sosyal medyadan duyurdu. Deniz kendisinden 23 yaş küçük bir modacı ile birlikte oldugunu ilan etti. İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar, 26 yaşında.  26 yaşında olan Dadgar ile Özcan Deniz'in birlikteliğinin geçen yaz başladığı iddia edildi. Özcan Deniz önceki eşi Feyza Aktan'dan Haziran 2019'da boşanmıştı.

Aşkını böyle duyurdu: Tam "kaybettim" dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, Baharsın, Denizsin, Kumsalsın...Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın...İyi ki de "inatsın",sabırsın. Onca "yok"luğa sahiplerin arasında nadide bir "VAR"SIN..

Damarlarıma aşk pompalayan: İranlı modacı Samar Dadgar'dan ise Özcan Deniz'e yanı gecikmedi.
Dangar, sevgilisine şöyle karşılık verdi: "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim. İyi ki varsın benim yârim...

Samar Dagdar kimdir: İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar, 26 yaşında.  26 yaşında olan Dadgar ile Özcan Deniz'in birlikteliğinin geçen yaz başladığı iddia edildi. Özcan Deniz önceki eşi Feyza Aktan'dan Haziran 2019'da boşanmıştı.

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