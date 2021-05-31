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Türk Tabipleri Birliği’nden varyant virüs uyarısı

Türk Tabipleri Birliği’nden varyant virüs uyarısı

Birçok varyantın bulunduğu ülkelerden Türkiye'ye gelişte karantina uygulanmadığını vurgulayan Türk Tabipleri Birliği (TTB)'den uyarı geldi.

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Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamada, “Varyant virüsler nedeniyle izolasyon süreleri 14 güne çıkarıldı; ancak birçok varyantın bulunduğu ülkelerden Türkiye’ye gelişte karantina uygulanmamaktadır. Yeni varyant tehlikesini önleyebilmek için hangi ülkeden gelindiğine bakılmaksızın en az 14 gün karantina uygulanmalıdır” denildi. 

TTB’nin açıklamasında ayrıca, “ Sağlık Bakanlığı, karantina sürelerinin 14 güne çıkarılma kararına hangi varyant virüsün gerekçe olduğunu, varyant virüslere karşı yapılan analizleri ve güncel bilgileri toplum ile paylaşmalıdır” çağrısı yapıldı.

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