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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: Kaderimizi belirlemek bizim elimizde

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: Kaderimizi belirlemek bizim elimizde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan To Vima gazetesine verdiği mülakatta, Yunanistan'ı Avrupa Birliğini (AB) Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmaktan kaçınması gerektiği konusunda uyardı. Çavuşoğlu, Yunanistan'a, "Kaderimizi belirlemek bizim elimizde" mesajı gönderdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ziyareti önce Yunan To Vima gazetesine mülakat verdi. Çavuşoğlu, sürdürülebilir ve yapıcı diyaloğun önemine vurgu yaptı. "İlişkilerimizi çatışma yerine işbirliği ile tanımlamalıyız" diyen Çavuşoğlu, Yunanistan'a, "Kaderimizi belirlemek bizim elimizde" mesajı gönderdi.

Yunanistan'ın, Avrupa Birliğini (AB) Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmaktan kaçınması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Çözüm bekleyen sorunları AB değil sadece Türkiye ve Yunanistan çözebilir" dedi. Brüksel'e de mesaj gönderen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin AB'ye katılımı AB'nin Avrupa ve ötesi için yapabileceği en önemli jeopolitik yatırımdır" dedi.

Doğu Akdeniz sorunlarına değindi

Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarına değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Atina ile tartışmalı konuları görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "Nihai hedefimiz sadece günü kurtarmak değil Yunanistan ile tüm sorunları çözmek ve kalıcı bir çözüme ulaşmak" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda da Türkiye'nin pozisyonunu yineleyerek, "Türk tarafının vizyonu Ada'daki iki devlet arasında egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bir iş birliği ilişkisinin kurulmasıdır" şeklinde konuştu.

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