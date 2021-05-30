Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: Kaderimizi belirlemek bizim elimizde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan To Vima gazetesine verdiği mülakatta, Yunanistan'ı Avrupa Birliğini (AB) Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmaktan kaçınması gerektiği konusunda uyardı. Çavuşoğlu, Yunanistan'a, "Kaderimizi belirlemek bizim elimizde" mesajı gönderdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ziyareti önce Yunan To Vima gazetesine mülakat verdi. Çavuşoğlu, sürdürülebilir ve yapıcı diyaloğun önemine vurgu yaptı. "İlişkilerimizi çatışma yerine işbirliği ile tanımlamalıyız" diyen Çavuşoğlu, Yunanistan'a, "Kaderimizi belirlemek bizim elimizde" mesajı gönderdi.

Yunanistan'ın, Avrupa Birliğini (AB) Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmaktan kaçınması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Çözüm bekleyen sorunları AB değil sadece Türkiye ve Yunanistan çözebilir" dedi. Brüksel'e de mesaj gönderen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin AB'ye katılımı AB'nin Avrupa ve ötesi için yapabileceği en önemli jeopolitik yatırımdır" dedi.