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Türkiye 30 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 30 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 218 bin 957 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911, can kaybı 47 bin 405 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Mayıs 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 218 bin 957 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 582 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 134 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye çıktı.

Toplam test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911, vefat sayısı 47 bin 405, ağır hasta sayısı 1390 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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