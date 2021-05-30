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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın bir araya gelecek. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın 1 Haziran itibariyle uygulanması planlanan kademeli normalleşme planını kamuoyu ile paylaşacağı belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

AA'nın aktardığı habere göre, Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca 13-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor.

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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