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Fransa'da eski günlere dönüş için 5 bin kişilik deneme konseri

Fransa'da eski günlere dönüş için 5 bin kişilik deneme konseri

Fransa'nın başkenti Paris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi öncesi döneme dönüş denemelere başladı. 5 bin kişiyle kapalı alanda özel bir deneme konseri düzenlendi. Katılımcılara konser öncesi ve sonrasında test yapılarak kalabalık organizasyonların kaderi belirlenecek.

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Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi öncesi günlere dönüş için denemelerine başkent Paris'te başladı; 5 bin kişi, kapalı alanda konser izledi. Rock grubu Indochine'nin hayranları aylar sonra canlı müziğin keyfini çıkardı.

Maske zorunluluğunun bulunduğu konser aynı zamanda büyük çaplı bir deney olarak düzenlendi. Konseri canlı izleyen 5 bin kişi, son bir haftada iki kez Kovid 19 testinden geçirildi.

Konseri izleyenler arasında çıkacak olası vakaların sayısı izlenerek kalabalık organizasyonlarda alınacak önlemler masaya yatırılacak. Konser izleyicileri, 1 ay boyunca takip edilecek.

Günlük vakaların 10 bin seviyesine düştüğü Fransa'da kafe ve restoranlar, 6 aylık yasağın ardından geçtiğimiz günlerde yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Ancak kalabalık organizasyonlar konusundaki kısıtlamalar henüz devam ediyor.

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