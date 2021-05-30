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Azerbaycan'daki üç maden yatağını Türk şirketleri işletecek

Azerbaycan'daki üç maden yatağını Türk şirketleri işletecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede yer alan üç maden yatağının Türk şirketleri tarafından işletilmesi yönünde karar aldı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararı ile etüt, araştırma, keşif, geliştirme ve işletme amacıyla Gaşgaçay maden yatağı, Eti Bakır AŞ' ye; Elbeydaş ve Ağduzdağ maden yatakları ise Artvin Maden AŞ'ye verildi.

Madenlerin Türk şirketlerince işletilme süresi 30 yıl olarak belirlendi.

Aliyev, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığına bahsi geçen madenlerin işletilmesine yönelik sözleşmeleri 3 ay içerisinde hazırlayarak şirketlerle imzalamaları yönünde talimat verdi.

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