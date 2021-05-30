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Siirt'te feci ölüm! Tamir etmek istediği biçerdövere sıkışarak hayatını kaybetti

Siirt'te feci ölüm! Tamir etmek istediği biçerdövere sıkışarak hayatını kaybetti

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde bozulan biçerdöverini tamir etmek isteyen bir kişi, aracın aniden çalışması sonucu feci şekilde can verdi.

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Biçerdöver sürücüsü Mustafa P. (48) meydana gelen arızayı gidermek için tarım aracının altına yattı. Talihsiz adam tamir esnasında aracın çalışması sonucu biçerdövere sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Batman'ın Beşiri İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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