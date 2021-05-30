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Ankara'daki korkunç olay! Tuğçe cinayete mi kurban gitti?

Ankara'daki korkunç olay! Tuğçe cinayete mi kurban gitti?

ANKARA'da, yalnız yaşadığı evinde başından tek el ateş edilerek vurulmuş halde ölü bulunan Tuğçe Mutlu'nun (27), cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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Altındağ ilçesine Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'ndeki Murat Apartmanı sakinleri, dün akşam 3 ay önce kiracı olarak taşınan Tuğçe Mutlu'nun evinden koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Multu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Mutlu'nun bir süre önce silahla tek el ateş edilerek başından vurulduğu belirlendi. Evdeki inceleme sırasında bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yakın zamanda eşinden boşanan Mutlu'nun sahtecilik ve uyuşturucudan 11 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis, evdeki eşyaların dağınık olması ve silah bulunmaması üzerine, Tuğçe'nin cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruyor. Ekipler bu kapsamda evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca, Tuğçe'nin en son görüştüğü kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Öte yandan genç kadının cenazesi öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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