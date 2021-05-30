BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da tam kapanma! Uyarılara kulak asmayanlar cezayı yedi

İstanbul'da tam kapanma! Uyarılara kulak asmayanlar cezayı yedi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Cuma akşamından itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Avcılar'da parklarda oturarak, sohbet edenler polis tarafından evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı. Uyarılara rağmen oturmaya devam eden 3 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Abone ol

Avcılar'da Merkez Mahallesi'ndeki Bülent Ecevit ile Atatürk Parkı'nda oturarak sohbet edenlerin sayısının arttığını gören Avcılar Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi defalarca siren çalarak, bu kişilerin dağılmasını hedefledi. Sirenli uyarının ardından megafonla uyarı yapıldı. Buna rağmen parktaki banklarda oturanlar olduğu görülünce polis memurları inerek parkta bulunanlara sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları ve evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Uyarılara rağmen banklarda oturmaya devam eden bir adam ile bir çiftin yanına giden görevliler Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 460 lira para cezası kesilmesi için tutanak hazırladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes-Barcelona maçı için şifresiz
Ankara'daki korkunç olay! Tuğçe cinayete mi kurban gitti?
İçme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası! İSKİ'den açıklama geldi
Satış yasağı geldi! Değeri dudak uçuklattı: Efsane ve gizemin çarpıcı bir birleşimi
Merih Demiral: Ronaldo'ya İbrahim Tatlıses'in şarkısını söylüyorum
SADAT'tan Sedat Peker açıklaması! Peker'in terörist gruplara teslim ettiği silahlarla ilgimiz yok
Metin Kıratlı kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Koltuğu sallanan Netanyahu'dan son dakika manevrası
Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis havaya ateş açtı
Adnan Tanrıverdi kimdir aslen nereli kaç yaşında eşi ve çocukları
Yorumlar