Anadolu Efes-Barcelona maçı için şifresiz

Anadolu Efes ile Barcelona arasındaki THY EuroLeague finali, beIN SPORTS HABER'den şifresiz yayınlanacak

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Anadolu Efes, THY Euroleague'de 2020-2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor. Lacivert-beyazlı takım, Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında bugün İspanya ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.

Dörtlü Final ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 mağlup eden Barcelona ile Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanabilmek için mücadele edecek. Lanxess Arena'da oynanacak final karşılaşması, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayımlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Euroleague Final Four finalinde oynanacak olan Anadolu Efes - Barcelona karşılaşmasının 21.30'da şifresiz yayınlanacağını açıkladı.