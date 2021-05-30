BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  SPOR

Anadolu Efes-Barcelona maçı için şifresiz

Anadolu Efes-Barcelona maçı için şifresiz

Anadolu Efes ile Barcelona arasındaki THY EuroLeague finali, beIN SPORTS HABER'den şifresiz yayınlanacak

Abone ol

Anadolu Efes, THY Euroleague'de 2020-2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor. Lacivert-beyazlı takım, Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında bugün İspanya ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.

Dörtlü Final ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 mağlup eden Barcelona ile Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanabilmek için mücadele edecek. Lanxess Arena'da oynanacak final karşılaşması, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayımlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Euroleague Final Four finalinde oynanacak olan Anadolu Efes - Barcelona karşılaşmasının 21.30'da şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'daki korkunç olay! Tuğçe cinayete mi kurban gitti?
'Bak bak ağla' deyip Ata Demier isyan etti! Korkunç görüntüyü paylaştı
Satış yasağı geldi! Değeri dudak uçuklattı: Efsane ve gizemin çarpıcı bir birleşimi
Kemal Kılıçdaroğlu Özal ailesini ziyaret etti
SADAT'tan Sedat Peker açıklaması! Peker'in terörist gruplara teslim ettiği silahlarla ilgimiz yok
Metin Kıratlı kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Koltuğu sallanan Netanyahu'dan son dakika manevrası
Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis havaya ateş açtı
Adnan Tanrıverdi kimdir aslen nereli kaç yaşında eşi ve çocukları
Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke
Yorumlar