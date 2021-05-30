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Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü, yeğenini yaraladı

Anadolu Ajansı
Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü, yeğenini yaraladı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldüren, yeğenini yaralayan kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Murat C. (39) ile Vural C. (41) arasında babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat C, tabancayla ağabeyine ateş etti. Aynı mermi ile Vural C. ile yanındaki kızı H.C. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Merzifon Kara Mustafa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vural C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, H.C'nin ise tedavisi sürüyor.

Zanlı, polisler tarafından gözaltına alındı.

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