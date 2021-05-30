BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kaburgasında mermiyle yaşıyordu! Rize'de 15 Temmuz gazisi feci şekilde can verdi

Kaburgasında mermiyle yaşıyordu! Rize'de 15 Temmuz gazisi feci şekilde can verdi

RİZE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun (47), yaşamını yitirdi.

Abone ol

Kaza, dün akşam, merkeze bağlı Engindere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Osman K. yönetimindeki 06 HD 3661 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muammer Uzun’un (47), taksicilik yaptığı İstanbul’da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbecilere karşı mücadele verirken açılan ateşle yaralandığı, 5 yıldır ise kaburgasına girip, hayati risk nedeniyle çıkarılamayan mermiyle yaşadığı ortaya çıktı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kanalizasyon kazısında ortaya çıktı! Afyonkarahisar'da ekipler harekete geçti: Gören şaştı kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya onun için ayakta! Fotoğraf çekmeye gitti kayboldu
Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü, yeğenini yaraladı
İstanbul'da tam kapanma! Uyarılara kulak asmayanlar cezayı yedi
Anadolu Efes-Barcelona maçı için şifresiz
'Bak bak ağla' deyip Ata Demier isyan etti! Korkunç görüntüyü paylaştı
Murat Sancak'tan Sedat Peker'e yalanlama! Berat Albayrak nerede?
İçme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası! İSKİ'den açıklama geldi
Satış yasağı geldi! Değeri dudak uçuklattı: Efsane ve gizemin çarpıcı bir birleşimi
Kemal Kılıçdaroğlu Özal ailesini ziyaret etti
Merih Demiral: Ronaldo'ya İbrahim Tatlıses'in şarkısını söylüyorum
Yorumlar