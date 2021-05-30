Kaburgasında mermiyle yaşıyordu! Rize'de 15 Temmuz gazisi feci şekilde can verdi

RİZE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun (47), yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün akşam, merkeze bağlı Engindere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Osman K. yönetimindeki 06 HD 3661 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Muammer Uzun’un (47), taksicilik yaptığı İstanbul’da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbecilere karşı mücadele verirken açılan ateşle yaralandığı, 5 yıldır ise kaburgasına girip, hayati risk nedeniyle çıkarılamayan mermiyle yaşadığı ortaya çıktı.