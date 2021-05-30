Kanalizasyon kazısında ortaya çıktı! Afyonkarahisar'da ekipler harekete geçti: Gören şaştı kaldı
AFYONKARAHİSAR'da kanalizasyon kazısında ortaya çıkanlar görenleri hayrete düşürdü.
Sinanpaşa Belediyesi'nin ilçedeki Sinanpaşa Höyüğü'nün güneybatısında dün yaptığı kanalizasyon çalışmasında iş makinesiyle açılan yerde iki parça tarihi eser bulundu. Çalışma hemen durdurularak Kaymakamlık, emniyet ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bilgi verildi.
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Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü uzmanları alanda inceleme yaptı.
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Müze Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemede alanın Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait arkeolojik yerleşim alanı olduğu tespit edildi.
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Bulunan parçalar incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne taşındı.
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