Kanalizasyon kazısında ortaya çıktı! Afyonkarahisar'da ekipler harekete geçti: Gören şaştı kaldı

Sinanpaşa Belediyesi'nin ilçedeki Sinanpaşa Höyüğü'nün güneybatısında dün yaptığı kanalizasyon çalışmasında iş makinesiyle açılan yerde iki parça tarihi eser bulundu. Çalışma hemen durdurularak Kaymakamlık, emniyet ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bilgi verildi.