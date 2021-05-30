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Kanalizasyon kazısında ortaya çıktı! Afyonkarahisar'da ekipler harekete geçti: Gören şaştı kaldı

Kanalizasyon kazısında ortaya çıktı! Afyonkarahisar'da ekipler harekete geçti: Gören şaştı kaldı

AFYONKARAHİSAR'da kanalizasyon kazısında ortaya çıkanlar görenleri hayrete düşürdü.

Kanalizasyon kazısında ortaya çıktı! Afyonkarahisar'da ekipler harekete geçti: Gören şaştı kaldı

Sinanpaşa Belediyesi'nin ilçedeki Sinanpaşa Höyüğü'nün güneybatısında dün yaptığı kanalizasyon çalışmasında iş makinesiyle açılan yerde iki parça tarihi eser bulundu. Çalışma hemen durdurularak Kaymakamlık, emniyet ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

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Kanalizasyon kazısında ortaya çıktı! Afyonkarahisar'da ekipler harekete geçti: Gören şaştı kaldı

Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü uzmanları alanda inceleme yaptı. 

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Kanalizasyon kazısında ortaya çıktı! Afyonkarahisar'da ekipler harekete geçti: Gören şaştı kaldı

Müze Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemede alanın Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait arkeolojik yerleşim alanı olduğu tespit edildi.

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Kanalizasyon kazısında ortaya çıktı! Afyonkarahisar'da ekipler harekete geçti: Gören şaştı kaldı

 Bulunan parçalar incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne taşındı.

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