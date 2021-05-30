BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  EKONOMİ

Türkiye'den Etiyopya'da doğal gaz, maden ve petrol aranmasına ilişkin karar

Türkiye'den Etiyopya'da doğal gaz, maden ve petrol aranmasına ilişkin karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Petrol ve doğal gaz haberlerini alırsanız şaşmayın" açıklamasından sonra bu alanda arka arkaya sevindirici haberler gelmeye başladı. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), birçok ülkenin gözünü çevirdiği Afrika'da yer alan Etiyopya'da doğalgaz, maden ve petrol aranmasına ilişkin sözleşmeyi kabul etti.

Abone ol

Doğalgaz açısından zengin olan Etiyopya'da her gün yeni gaz ve petrol yatakları keşfediliyor. Ülkenin doğal gaz rezervinin 225 milyar metreküp seviyesine ulaşması beklenirken; emir ve altın madenleri açısından da zengin olduğu belirtiliyor.

Türkiye ile Etiyopya arasında halen 400 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bulunuyor. Türkiye'nin bu ülkede yatırımları ise 2,5 milyar dolar düzeyine ulaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen Türkiye ve Etiyopya arasında imzalanan sözleşme kapsamında şu faaliyetler yer alıyor:

* Mineral, petrol ve gaz aranması ile işletilmesinin geliştirilmesi teşvik edilecek.
* Petrol ve gaz altyapıları inşa edilip bunların ve mevcutların bakımı sağlanacak.
* Gaz teknolojilerinin uygulanması alanlarında ortak projelerin tespit edilip geliştirilecek.
* Türkiye, mineral ile hidrokarbon alanlarında eğitim verip deneyimlerini paylaşacak.
* Kamu veya özel şirketlerin her iki ülkede madencilik ve hidrokarbon sektörlerine yatırım yapmaya teşvik edilecek.
* Uygun görüldüğünde Madencilik ve Hidrokarbon Çalışma Grubu kurulacak. (Sabah)

ÖNCEKİ HABERLER
Tunus siyaseti darbe planı iddialarıyla çalkalanıyor
Siirt'te feci ölüm! Tamir etmek istediği biçerdövere sıkışarak hayatını kaybetti
Antalya onun için ayakta! Fotoğraf çekmeye gitti kayboldu
Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü, yeğenini yaraladı
İstanbul'da tam kapanma! Uyarılara kulak asmayanlar cezayı yedi
Anadolu Efes-Barcelona maçı için şifresiz
Ankara'daki korkunç olay! Tuğçe cinayete mi kurban gitti?
'Bak bak ağla' deyip Ata Demier isyan etti! Korkunç görüntüyü paylaştı
Murat Sancak'tan Sedat Peker'e yalanlama! Berat Albayrak nerede?
İçme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası! İSKİ'den açıklama geldi
Yorumlar 10 yorum