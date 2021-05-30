Türkiye'den Etiyopya'da doğal gaz, maden ve petrol aranmasına ilişkin karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Petrol ve doğal gaz haberlerini alırsanız şaşmayın" açıklamasından sonra bu alanda arka arkaya sevindirici haberler gelmeye başladı. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), birçok ülkenin gözünü çevirdiği Afrika'da yer alan Etiyopya'da doğalgaz, maden ve petrol aranmasına ilişkin sözleşmeyi kabul etti.

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Doğalgaz açısından zengin olan Etiyopya'da her gün yeni gaz ve petrol yatakları keşfediliyor. Ülkenin doğal gaz rezervinin 225 milyar metreküp seviyesine ulaşması beklenirken; emir ve altın madenleri açısından da zengin olduğu belirtiliyor.

Türkiye ile Etiyopya arasında halen 400 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bulunuyor. Türkiye'nin bu ülkede yatırımları ise 2,5 milyar dolar düzeyine ulaştı.