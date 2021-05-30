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Yekta Kopan'ın İstanbul'un Fethi paylaşımına büyük tepki

Yekta Kopan'ın İstanbul'un Fethi paylaşımına büyük tepki

Yazar ve sunucu Yekta Kopan, İstanbul'un Fethi gösterileri sırasında skandal bir paylaşım yapmıştı. Yaptığı paylaşım büyük tepki çeken Yekta Kopan tweetini sildi.

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İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul'un Fethi ile ilgili muhteşem gösteri toplumun her kesiminin beğenisini topladı. Ancak yine yapılan hazırlıklara gölge düşürmek için sahne alanlar vardı.

Bu isimlerden biri de yazarlık ve sunuculuk yapan Yekta Kopan'dı. Kopan, İstanbul'un Fethi gösterisi hakkında sosyal medya üzerinden, "Animasyonları gerçek sanmayın. Yobazların zırvalarına aldırmayın" şeklinde provokatif bir paylaşım yaptı.

Yekta Kopan, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

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