İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü! Ayasofya Camii'nde sky mapping gösterisi
İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü dolayısıyla, Ayasofya Camii ve Galata kulesi üzerinde Gökyüzü Video Haritalama yöntemiyle özel bir gösteri düzenlendi.
İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'un simge mekanlarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından etkinlikler düzenlendi.
İlk olarak Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, hemen ardından Galata Kulesi'nde video mapping yöntemiyle canlandırma gerçekleştirildi.
O canlandırmada Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethi'ne ilişkin anlar ekranlara getirildi
Daha sonra Ayasofya Camii üzerinde Türkiye'de ilk kez uygulanan Gökyüzü Video Haritalama (sky mapping) teknolojisi sayesinde Ayasofya Camii semalarında özel bir gösteri düzenlendi.