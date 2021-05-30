Güney Afrika'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Afrika'da sert tepkiyle karşılaştı. Kısa adı AMPSA olan Güney Afrika Müslüman Meslek Kuruluşları Birliğinin bildirisinde 'zalim' diye tanımlanan Macron'un Güney Afrika'da ağırlanmasının için bir utanç olduğu belirtildi.

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Ülkesinde İslam karşıtı ve aşırı sağ siyasetin bayraktarlığını yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün ziyaret ettiği Güney Afrika'da Müslüman iş adamlarını temsil eden bir sivil toplum kuruluşu tarafından yayınlanan bir bildiriyle protesto edildi.

Güney Afrika Müslüman Meslek Kuruluşları Birliği (AMPSA) tarafından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkeye yapacağı ziyaretten bir gün önce yayınlanan bildiride Macron'un Güney Afrika’da ağırlanmasının Müslüman toplum için bir utanç olduğu belirtildi.

Bildiride 'zalim' diye tabir edilen Macron'un sadece Fransa'da değil uluslararası alanda da İslam karşıtı politikalar yürüttüğüne dikkat çekildi.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın Müslümanları hedef alan saldırıların da sorumlusu olduğu, ülkesinde İslam'ı ve Müslümanları hedef alan yasakçı uygulamalara imza attığı hatırlatıldı.