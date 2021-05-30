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Amasya'da imamın tabureyle saldırdığı müezzinin kafasına 10 dikiş atıldı

Demirören Haber Ajansı
Amasya'da imamın tabureyle saldırdığı müezzinin kafasına 10 dikiş atıldı

AMASYA'da camide görevli müezzin Yavuz Selim A., tartıştığı aynı camide görevli imam Beytullah S.'nin plastik tabureyle saldırısına uğradı. Kafasına 10 dikiş atılan Yavuz Selim A., 10 gün rapor alırken; imam hakkında adli ve idari soruşturma açıldı.

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AMASYA Beyazid Paşa Camii'nde 20 Mayıs sabah namazı sonrası meydana gelen olayda; müezzin Yavuz Selim A., mesai saatlerinde camiye gelmeyerek özel işlerini halledip görevini ihmal ettiğini öne sürdüğü cami imamı Beytullah S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu imam Beytullah S., müezzin Yavuz Selim A.'yı cami içinde kafasına plastik tabureyle vurarak darp etti.

Aldığı darbelerle kanlar içinde camiden kaçan Yavuz Selim A., yakında bulunan jandarma lojmanına sığındı. Jandarmanın haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve kafasına 10 dikiş atılan müezzin Yavuz Selim A.'ya 10 gün rapor verildi. İmam Beytullah S. hakkında ise adli ve idari soruşturma açıldığı öğrenildi.

"Görevini aksattığı için kendisi uyardım"

Olaydan sonra Beytullah S.'den şikayetçi olan müezzin Yavuz Selim A.'nın ifadesi de ortaya çıktı. Namaz sonrası Beytullah S.'nin kendisini durdurup, "Seni öldüreceğim" şeklinde tehdit ettiğini anlatan Yavuz Selim A.'nın ifadesinde, "Bana küfür ederek plastik tabureyle kafama vurdu. Beni darp eden arkadaşımın tavır ve tehditlerinden dolayı psikolojim bozuldu. Kendisine hiçbir karşılık veremedim. Caminin yakınında bulunan lojmandaki askerlere sığındım. Kendisiyle daha önceden herhangi bir husumetim yoktur. Görevini aksattığı için kendisi uyardığımdan dolayı bana saldırdı. O sırada camide kimse yoktu, cemaat dağılmıştı" dediği belirtildi.

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