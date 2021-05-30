TBMM'den obezite ile mücadele için seferberlik çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu, 2 buçuk yıllık mesaisinin ardından kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda obeziteye karşı çarpıcı öneriler yer aldı.

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Türkiye'de her 3 kişiden 1'inin kilo sorunu var. Obezite oranı erkeklerde yüzde 15, kadınlarda ise yüzde 25'e yakın.

2 buçuk yıldır çalışmalarını yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu, konuyla ilgili raporunu tamamladı. Raporda, toplumun genelinde fiziksel aktivitenin artırılması ve sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı. Bakanlık ve kurumlara yönelik tavsiyeler ayrı ayrı sıralandı.

* Sağlık Bakanlığına aile diyetisyenliğinin yaygınlaştırılması ve kreşten liseyi bitirene kadar çocuklara kilo kontrolü yapılması önerildi. Ayrıca mide küçültme ameliyatlarının ortak bir sistemde takip edilmesi talep edildi.

* Milli Eğitim Bakanlığına öğrencilere 'sağlıklı okul yemeği' verilmesi, okul bahçeleri ve spor salonlarının tatil döneminde de açık tutulması tavsiye edildi.

* Tarım ve Orman Bakanlığından içeceklerdeki şeker miktarının azaltılması, beyaz ekmek yerine tam buğday ve tahıllı ekmek tüketimin teşvik edilmesi, besleyici değeri yüksek ürünlerde vergi indirimine gidilmesi, internetten zayıflama hapı satışının engellenmesi istendi.