FETÖ'cü kadından çarpıcı itiraflar: Seçim öncesi bilgi toplamışlar

FETÖ’nün HSK’daki kadın ve izdivaç sorumlusu Gül K., HSK seçimleriyle ilgili kulis konuşmalarını örgüte aktardığını itiraf etti

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FETÖ’nün HSK’daki kadın ve izdivaç sorumlusu Gül K., HSK seçimleriyle ilgili kulis konuşmalarını örgüte aktardığını itiraf etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün ülke genelindeki adliye ve ceza infaz kurumu personeli mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 71 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüphelilerin “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

Kim aday, kime oy verelim?

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Gül K., şunları anlattı: “2012’nin ortalarında o dönem HSYK olan HSK’da çalışan memurlara sohbet verip veremeyeceğim soruldu. Ben de kabul ettim ve örgüt üyesi memurlarla sohbetler yapmaya başladım. HSYK seçimleriyle ilgili çeşitli kulis konuşmaları da oluyordu. Mesela kimin seçileceği, kimin aday olacağı, kimin kime oy vereceği gibi görüşmeler yapılmaktaydı.”

Bilgilerin tamamını aktarıyorum

“Duyduğum bilgilerin tamamını ‘İhsan’ kod adlı Hüseyin Yaşar’a aktarıyordum. Hatta yapılan bu konuşmaların birinde sohbet grubumda bulunan S.G. isimli şahsın eşinin HSYK’da hakim olduğunu ve kendisinden kimin aday olup olmayacağı, kime oy verilip verilmeyeceği hakkında konuşmalar oldu. Bu konuşmada örgüte müzahir kişilerin seçimlerde destekleneceği konuşulmuştu, ancak ben bu seçilecek örgüte müzahir HSK üyelerinin kim olduklarını bilmiyorum.”