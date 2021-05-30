EuroLeague'de şampiyon Anadolu Efes

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four organizasyonunda İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup eden temsilcimiz Anadolu Efes şampiyon oldu. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti. Başantrenör Ergin Ataman, Avrupa kupalarında 4. şampiyonluğunu kazanarak kupa koleksiyonunu tamamlamayı başardı.

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Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında son finalist Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk çeyreğini Barcelona 22-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele geçiren ve rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, soyunma odasına 39-36 üstün gitti. Üçüncü periyotta Micic ve Larkin ile etkili olan Anadolu Efes, son çeyreğe 65-58 önde girdi. Oldukça heyecanlı geçen dördüncü çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 86-81 galip ayrıldı ve Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

25 yıl sonra ikinci Avrupa kupasını kazandı Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti. Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanarak adını tarihe yazdırdı.

Ergin Ataman kupa koleksiyonunu tamamladı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kupa koleksiyonunu tamamlamayı başardı. Avrupa'da 4. şampiyonluğunu yaşayan Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

Türk basketbolunun Avrupa'da 10. kupası

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını kazandırdı. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasını kazanarak Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı.

Türkiye ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı. Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes, 1996'da Koraç Kupası'nı; Beşiktaş, 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi. Galatasaray, 2016'da; Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kadın basketbolunda ise Galatasaray, 2009 ile 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise EuroLeague Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.

Maçtan önemli dakikalar

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Sertaç Şanlı'nın kazandırdığı 8 sayıyla etkili olan Anadolu Efes karşısında Davies ile 10 sayı bulan Barcelona, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta Barcelona, Bolmaro'nun kaydettiği sayılarla 12. dakikanın başında farkı çift hanelere çıkardı: 25-15. Daha sonra 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada skoru 25-24'e getirdi. İspanya temsilcisi, Higgins'in serbest atış çizgisinden sayılarıyla 15. dakikada farkı 5'e çıkardı: 29-24. Anadolu Efes bu dakikadan sonra sahneye çıkan Larkin'in skorer oyunuyla 12-0'lık seri yakaladı ve 19. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 29-36. Lacivert-beyazlılar soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte de iyi performansını sürdüren Anadolu Efes, Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 41-52. Higgins ile dış atışlardan skor üreten Barcelona karşısında Micic ve Larkin ile 16 sayı bulan Anadolu Efes final periyoduna 65-58 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreği büyük heyecana sahne oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan periyotta Barcelona, 35. dakikada Mirotic'in pota altı sayısıyla eşitliği yakaladı: 69-69. Lacivert-beyazlılar mola dönüşü Micic'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle yeniden öne geçti: 69-72. Savunma sertliğini artıran Anadolu Efes; Larkin, Singleton ve Micic'in sayılarıyla bitime 2 dakika kala farkı 5'e yükseltti: 74-79. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Anadolu Efes parkeden 86-81 galip ayrılarak Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda ilk şampiyonluğunu elde etti.

Barcelona: 81 - 86 :Anadolu Efes

Salon: Lanxess Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya)

Barcelona: Calathes, Higgins 23, Claver 2, Mirotic 11, Davies 17, Hanga, Bolmaro 7, Smits, Gasol 1, Abrines 2, Kuric 18

Anadolu Efes: Larkin 21, Micic 25, Simon 4, Singleton 4, Sertaç Şanlı 12, Beaubois 3, Doğuş Balbay, Moerman 6, Pleiss 5, Anderson, Dunston 6

Beş faulle çıkan: 39.47 Davies (Barcelona)