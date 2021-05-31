BIST 1.423
DOLAR 8,54
EURO 10,42
ALTIN 523,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! Trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! Trafik yoğunluğu arttı

İSTANBUL'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Abone ol

İçişleri Bakanlığının "kademeli normalleşme" genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 28 Mayıs Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun Avcılar ile Esenyurt mevkilerinde trafiğin yoğunlaştığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 Karayolu Maltepe mevkisi ile TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler mevkisinde trafik akışı iki yönde de arttı.

Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Tabipleri Birliği’nden varyant virüs uyarısı
Vergi borcu olan milyonlar için 'Sicil Affı' geliyor! CHP'li Yalım: Hayırlı olsun
FETÖ'cü kadından çarpıcı itiraflar: Seçim öncesi bilgi toplamışlar
ABD'de küçük uçak düştü: Ölüler var
İstanbul Emniyeti'nde rüşvet operasyonu!
EuroLeague'de şampiyon Anadolu Efes
Konya Karapınar'da 3 metre çapında 65 metre derinliğinde obruk oluştu
Türkiye'de aşılanma sayısı 28 milyonu geçti
Netanyahu'ya bir şok daha! Teklifi reddetti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: Kaderimizi belirlemek bizim elimizde
Yorumlar