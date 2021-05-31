BIST 1.423
DOLAR 8,54
EURO 10,42
ALTIN 523,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Karaman'da kız arkadaşıyla saunaya giren hamam işletmecisi öldü

Karaman'da kız arkadaşıyla saunaya giren hamam işletmecisi öldü

KARAMAN'da, işlettiği hamamda kız arkadaşıyla birlikte saunaya giren ve uyuya kalan Ömer Sazak (37), yaşamını yitirdi. Kız arkadaşı Elif T. ise hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Olay, saat 18.30 sıralarında Mansur Dede Mahallesi 86 Sokaktaki bir hamamda meydana geldi. Ömer Sazak, iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile birlikte kısıtlama nedeniyle kapalı olan hamama gitti. Isıtma sistemlerini açan Sazak ve kız arkadaşı saunaya girip, burada uyuya kaldı.

Bir süre sonra uyanan Elif T., Sazak'ın hareketsiz olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Sazak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aşırı sıcak nedeniyle fenalaşan Elif T. de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Sazak'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Sazak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'dan mide bulandıran haber! Antrenör tacizi kariyer bitirdi
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! Trafik yoğunluğu arttı
Vergi borcu olan milyonlar için 'Sicil Affı' geliyor! CHP'li Yalım: Hayırlı olsun
FETÖ darbe girişiminden bu güne kadar 37 milyon mülakat
ABD'de küçük uçak düştü: Ölüler var
Eski kimlikle seyahat edeceklere uyarı: Son tarih 30 Haziran
İstanbul Emniyeti'nde rüşvet operasyonu!
EuroLeague'de şampiyon Anadolu Efes
Konya Karapınar'da 3 metre çapında 65 metre derinliğinde obruk oluştu
Türkiye'de aşılanma sayısı 28 milyonu geçti
Yorumlar