Sakarya'dan mide bulandıran haber! Antrenör tacizi kariyer bitirdi

SAKARYA'da 18 yaşındaki milli karateci, eğitmeni tarafından tacize uğradığını öne sürdü. "Karate yapacak cesaretim kalmadı" diyen genç kız 4 arkadaşı ile birlikte şikâyetçi oldu.

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Sakarya'da, E.D. (18) karate yapmaya 8 yaşında başladı. Ulusal ve uluslararası başarılar kazandı. İddiaya göre; karate eğitmeni Mustafa S., sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde bütün takımı gece saatlerinde antrenman sahasına gelmeye zorladı.

Önce arabada sonra sahada...

Sabah'ın özel haberine göre kısıtlamada toplu taşımaların çalışmaması sebebiyle E.D., eğitmenin aracıyla gidip geldi. Ancak genç kız, önce arabada daha sonra da antrenman sahasında cinsel saldırıya maruz kaldı.

"Hayatım kabusa döndü"

Tacizden sonra da hayatı altüst oldu. Yaşananlarla ilgili Ssabah'a konuşan E.D. bir daha karate yapacak cesareti kalmadığını belirterek "Yediğim her lokmanın kalori hesabını yapardım ama bu yaşadıklarım yüzünden 3 haftada 7 kilo verdim. Uykularımdan terleyerek uyanıyorum, hayatım kâbusa döndü" dedi.

"Onlar da benim gibi korkup kimseye anlatamamıştı"

Mustafa S.'nin kendisi gibi 6 kız sporcuyu daha taciz ettiğini de belirten E.D. "Onlar da benim gibi korkup kimseye anlatamamıştı. Bu olaydan sonra ikna ettiğim 4 arkadaşımla birlikte şikâyetçi olduk. Bir arkadaşımızı da mesaj atarak taciz etmiş, kayıtları var. Konuşmaların ardından da mesajları silmesini istemiş" şeklinde konuştu.