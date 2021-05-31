BIST 1.423
DOLAR 8,54
EURO 10,42
ALTIN 523,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'dan mide bulandıran haber! Antrenör tacizi kariyer bitirdi

Sakarya'dan mide bulandıran haber! Antrenör tacizi kariyer bitirdi

SAKARYA'da 18 yaşındaki milli karateci, eğitmeni tarafından tacize uğradığını öne sürdü. "Karate yapacak cesaretim kalmadı" diyen genç kız 4 arkadaşı ile birlikte şikâyetçi oldu.

Abone ol

Sakarya'da, E.D. (18) karate yapmaya 8 yaşında başladı. Ulusal ve uluslararası başarılar kazandı. İddiaya göre; karate eğitmeni Mustafa S., sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde bütün takımı gece saatlerinde antrenman sahasına gelmeye zorladı.

Önce arabada sonra sahada...

Sabah'ın özel haberine göre kısıtlamada toplu taşımaların çalışmaması sebebiyle E.D., eğitmenin aracıyla gidip geldi. Ancak genç kız, önce arabada daha sonra da antrenman sahasında cinsel saldırıya maruz kaldı.

"Hayatım kabusa döndü"

Tacizden sonra da hayatı altüst oldu. Yaşananlarla ilgili Ssabah'a konuşan E.D. bir daha karate yapacak cesareti kalmadığını belirterek "Yediğim her lokmanın kalori hesabını yapardım ama bu yaşadıklarım yüzünden 3 haftada 7 kilo verdim. Uykularımdan terleyerek uyanıyorum, hayatım kâbusa döndü" dedi.

"Onlar da benim gibi korkup kimseye anlatamamıştı"

Mustafa S.'nin kendisi gibi 6 kız sporcuyu daha taciz ettiğini de belirten E.D. "Onlar da benim gibi korkup kimseye anlatamamıştı. Bu olaydan sonra ikna ettiğim 4 arkadaşımla birlikte şikâyetçi olduk. Bir arkadaşımızı da mesaj atarak taciz etmiş, kayıtları var. Konuşmaların ardından da mesajları silmesini istemiş" şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! Trafik yoğunluğu arttı
Türk Tabipleri Birliği’nden varyant virüs uyarısı
FETÖ darbe girişiminden bu güne kadar 37 milyon mülakat
FETÖ'cü kadından çarpıcı itiraflar: Seçim öncesi bilgi toplamışlar
Eski kimlikle seyahat edeceklere uyarı: Son tarih 30 Haziran
İstanbul Emniyeti'nde rüşvet operasyonu!
EuroLeague'de şampiyon Anadolu Efes
Konya Karapınar'da 3 metre çapında 65 metre derinliğinde obruk oluştu
Türkiye'de aşılanma sayısı 28 milyonu geçti
Netanyahu'ya bir şok daha! Teklifi reddetti
Yorumlar 4 yorum