Fatih Terim'den Galatasaray'a veda: Kulübe geri gönderdi

Fatih Terim'in Galatasaray'daki görevi bugün sona eriyor. 2017'de 'Nerede kalmıştık?' tweetiyle sarı kırmızılı camiaya geri dönen Terim olası teknik direktörlük değişikliğini düşünerek takımla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladı.

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Galatasaray'da Fatih Terim, tatildeki futbolcularına idman programı gönderirken sözleşmesinin son gününe kadar çalışmayı sürdürdü. Deneyimli teknik direktör bireysel antrenman programı hazırlatırken yardımcılarından da bir ricada bulundu.

Geri yolladı

21 Aralık 2017'de Galatasaray'a geri dönen Fatih Terim için bugün Florya'da son gün. Tesislerdeki odasını boşaltan İmparator, kulüp tarafından kendisine tahsis edilmiş iki aracı da geri verilmek üzere kulübe yolladı.

Yarın itibarıyla teknik direktörlük görevinden resmen ayrılmış olacak Fatih Terim, buna rağmen son ana kadar mesaisine devam etti. Deneyimli çalıştırıcı, tatildeki futbolcuların hepsine özel bireysel antrenman programı yolladı.

Yardımcılarından ricada bulundu

Ayrılma kararı alan yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala'dan da 31 Mayıs'a kadar hiçbir kulüple görüşmemelerini rica etti. "Görev süremizin sonuna kadar işimizi yapalım" diyen Terim, "Kulüp bizden sonra zor durumda kalmamalıydı. Bu yüzden kendimizi değil Galatasaray'ı düşündük. Oyuncular yeni sezon kampına fiziksel olarak hazır gelmeli'' ifadelerini kullandı.

Kapsamlı rapor hazırladı

Kulüp profesyonellerine iç ve dış transferle ilgili raporunu sezon biter bitmez sunan Fatih Hoca, ayrıca olası teknik ekip değişikliği için de futbol takımıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı.

İmparator, Galatasaray'daki geleceğinin netleşmesi için 19 Haziran'da yapılacak olan seçimli olağan genel kurulunu beklemeye başladı.