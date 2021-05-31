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Diyarbakır'da bir anda gözden kayboldu! Eğlencenin sonu kötü bitti

İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da bir anda gözden kayboldu! Eğlencenin sonu kötü bitti

DİYARBAKIR’da 16 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla bilirlikte yüzdüğü esnada bir anda gözden kayboldu. Şahsı aramaya gelen yakınları, boğulmaktan son anda kurtulurken talihsiz gencin cansız bedenine 3 saat sonra ulaşıldı.

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Olay, Sur ilçesi Karpuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Serhat Güler ve arkadaşları serinlemek için girdiği Dicle Nehrinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, arama kurtarma, AFAD ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Botlar ve dalgıç ekibinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınları, Güler'i aramak isterken boğulma tehlikesi geçirdi. Güler'in cansız bedenine yaklaşık 3 saat sonra ulaşıldı. Güler'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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