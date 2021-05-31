Gökhan Gönül bırakıyor Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Gökhan Gönül'ün yeni sezonda futbolu bırakip teknik ekibe katılması bekleniyor. Nazım Sangare de sakatlıklar nedeniyle yer yer formasından uzak kaldı. Fenerbahçe bir sağ bek transferi yapmak istiyor. İddiaya göre o isim, Roma'da forma giyen Santon...

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Sezona Emre Belözoğlu yönetiminde başlayacan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Bir sağ bek, bir orta saha, bir kanat oyuncusu ve en az iki forvet almasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, Roma'nın sağ beki Davide Santon ile ilgileniyor. İtalyan basınının iddiasına göre Santon takımdan ayrılacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İtalyan basınından iddia geldi. Roma'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun, kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayıracağı ifade edilirken, bu oyunculardan birinin Davide Santon olduğu aktarıldı.

30 yaşındaki sağ bek için F.Bahçe'nin devrede olduğu belirtilirken, Türkiye'den birkaç takımın daha Santon ile ilgilendiği aktarıldı.

Roma ile 2022'ye kadar kontratı olan İtalyan futbolcu, geçtiğimiz sezon 12 maçta 612 dakika forma giyebildi.