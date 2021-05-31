BIST 1.423
DOLAR 8,54
EURO 10,42
ALTIN 523,36
HABER /  SPOR

Gökhan Gönül bırakıyor Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim

Gökhan Gönül bırakıyor Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Gökhan Gönül'ün yeni sezonda futbolu bırakip teknik ekibe katılması bekleniyor. Nazım Sangare de sakatlıklar nedeniyle yer yer formasından uzak kaldı. Fenerbahçe bir sağ bek transferi yapmak istiyor. İddiaya göre o isim, Roma'da forma giyen Santon...

Abone ol

Sezona Emre Belözoğlu yönetiminde başlayacan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Bir sağ bek, bir orta saha, bir kanat oyuncusu ve en az iki forvet almasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, Roma'nın sağ beki Davide Santon ile ilgileniyor. İtalyan basınının iddiasına göre Santon takımdan ayrılacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İtalyan basınından iddia geldi. Roma'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun, kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayıracağı ifade edilirken, bu oyunculardan birinin Davide Santon olduğu aktarıldı.

30 yaşındaki sağ bek için F.Bahçe'nin devrede olduğu belirtilirken, Türkiye'den birkaç takımın daha Santon ile ilgilendiği aktarıldı.

Roma ile 2022'ye kadar kontratı olan İtalyan futbolcu, geçtiğimiz sezon 12 maçta 612 dakika forma giyebildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Samar Dadgar kaç yaşında aslen nereli Samar Dadgar kimdir?
Fatih Terim'den Galatasaray'a veda: Kulübe geri gönderdi
Karaman'da kız arkadaşıyla saunaya giren hamam işletmecisi öldü
Sakarya'dan mide bulandıran haber! Antrenör tacizi kariyer bitirdi
Türk Tabipleri Birliği’nden varyant virüs uyarısı
Vergi borcu olan milyonlar için 'Sicil Affı' geliyor! CHP'li Yalım: Hayırlı olsun
FETÖ darbe girişiminden bu güne kadar 37 milyon mülakat
FETÖ'cü kadından çarpıcı itiraflar: Seçim öncesi bilgi toplamışlar
ABD'de küçük uçak düştü: Ölüler var
Eski kimlikle seyahat edeceklere uyarı: Son tarih 30 Haziran
Yorumlar