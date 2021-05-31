Avcılar'da otomobilinin sunroof'u çalındı çözümü masa örtüsünde buldu

Aracının çalınan camının zor bulunduğu belirten Kabakçı şunları söyledi: "Bu camı bulmak için de çok büyük arayışlar gerekiyor. Şu şekilde gidip tek tek herkesin kapısını çalacağız ancak o şekilde bulabiliriz. Bu baktığınız da 20 yaşında bir araba. Bunun fabrikasında bunun parçaları da üretilmiyor. Taşeron firmalar üretiyor. Camı da keza çok zor bulunuyor. Hırsızlar gündüz vakti, araçtan sunroofumu alıp gitmişler. Aracım 2 araba arkada duruyordu. Orada bir kamera var. O bahçeleri görüyor. Biz de artık görsün diye giriş kapısına koyduk. Direkt kameranın karşısında bekliyor. Pandemi var. Çalışıyorum, bir yere gidemiyorum. Branda alamadım. İnternetten sipariş versen 1 hafta da 2 hafta da anca gelecek."