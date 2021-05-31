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Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe'nin teklifine cevap

Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe'nin teklifine cevap

Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini, Fenerbahçe'den gelen teklife teşekkür ederek görevi kabul edemeyeceğini sarı lacivertli kulübe bildirdi.

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde takımın başına geçeceği konuşulan isimlerden biri olan Manuel Pellegrini'nin sarı lacivertli ekibin teklifini reddettiği öne sürüldü.

Şili basını, Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adama teklif götürdüğünü iddia ederken, İspanya basını ise tecrübeli çalıştırıcının bu teklifini geri çevirdiğini kaydetti.

Real Betis'ten ayrılmayı düşünmeyen 67 yaşındaki teknik adamın, sarı lacivertli ekibe teşekkür ettiği ve teklifi kabul edemeyeceğini ilettiği belirtildi.

Rebrov'un eşinden açıklama
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Sergiy Rebrov'un geleceğiyle ilgili eşinden açıklama gelmişti. Ukrayna basınına konuşan Sergiy Rebrov'un eşi Anna Rebrov, başarılı teknik adamın geleceğinin henüz belirsiz olduğunu ve Macar ekibi Ferencvaros ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu söylemişti...

"Dürüst olmak gerekirse Sergiy'in geleceğiyle ilgili herhangi bir soruyu cevaplayamam. Çünkü şu an her şey havada. Bundan sonra ne yapacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Şu an tek bildiğimiz, Sergiy'in Ferencvaros ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğu. Dürüst olmak gerekirse Ferencvaros'tan yüzde yüz ayrılmadı. Henüz sözleşmesini feshetmesi konusunda bir şey imzalamadık. Kararı tamamen Sergiy verecek. Ben kulüp seçimlerinde pek iyi değilim. Benim açımdan Yunanistan'da yaşamak sorun değil. Önemli olan, çocuklarımız için iyi bir okul bulmak. Bence bu bir sır değil. İnternette yazan 5-6 kulübün ilgisi var. Halen düşünme aşamasındayız."

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