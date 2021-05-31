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Otokar'dan Slovakya'ya 40 adet otobüs ihracatı

Otokar'dan Slovakya'ya 40 adet otobüs ihracatı

Otokar, Bratislava toplu taşıma şirketi DPB'den 40 adet kent körüklü otobüsü siparişi aldı.

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Otokar'dan yapılan açıklamaya göre şirket, otobüs ihracatı yaptığı ülkeler arasına Slovakya'yı da ekliyor.

Şirket, kent körüklü otobüsleri için Slovakya'nın başkenti Bratislava'da hizmet veren toplu taşıma şirketi Dopravny Podnik Bratislava'dan (DPB) 40 adetlik sipariş aldığını duyurdu.

YIL SONUNA KADAR TESLİM
Bratislava'nın toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda üretilecek otobüslerin 2021 yılı sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre kent körüklü otobüsleri, modern iç ve dış görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşuyla da dikkati çekiyor.

Koltuk başına düşük işletme maliyeti sunacak Bratislava'nın kent körüklü otobüsleri güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadediyor.


ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunan araç, toplu ulaşımda üst düzey konfor sunarken, kent körüklü otobüsler yüksek yolcu kapasitesiyle de ön plana çıkıyor.

Bratislava'nın istekleri doğrultusunda üretilecek kent körüklü otobüslerinde birçok yeni özellik yer alacak. Otomatik yolcu sayımı gerçekleştirecek araçlarda wi-fi bağlantısının yanı sıra USB şarj bölümleri de bulunacak.

Otobüslere yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralarla, görme engelliler de dahil olmak üzere, tüm yolculara güvenlik sağlayacak modern bir bilgi sistemi de araçlarda yer alacak.

Kent Körüklü otobüslerinde yolcular, bilgi sistemlerinden güncel haberleri, hatların ve aracın mevcut hareketini gerçek zamanlı takip edebilecek.

Geniş kapıları, alçak tabanlı girişi ve engelli rampası ile engelli, çocuklu ve yaşlı yolcuların rahatça otobüslere inip binmelerini sağlayan kent körüklü, Bratislava ulaşımına yeni bir soluk getirecek.

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