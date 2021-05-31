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İstanbul'da intihar teşebbüsü izleme merakı hastanelik etti

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da intihar teşebbüsü izleme merakı hastanelik etti

İSTANBUL'da viyadüğe çıkarak intihara teşebbüs eden bir kişi polis ekiplerinin ikna çalışması sonucunda indirildi. Olaya bakmak isteyen bir motosiklet sürücüsü ise gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

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Olay, dün 17.30 sularında Arnavutköy - Sultangazi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre eşinden ayrılan 30 yaşındaki M.S. viyadüğe çıkarak intihar etmek istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polisin uzun uğraşlar sonucunda ikna ettiği şahıs viyadükten indirilerek sağlık kontrolleri yapılmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada olaya bakmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza yapan motor sürücüsünün yardımına olay yerinde bulunan polis ve sağlık ekipleri koştu.

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