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AK Partili M. Emin Akbaşoğlu'ndan Meral Akşener'e 4 soru

AK Partili M. Emin Akbaşoğlu'ndan Meral Akşener'e 4 soru

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'in İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinde cumhurbaşkanı seçimindeki belirsizliklerle ilgili 4 soru yöneltti.

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Akbaşoğlu, Akşener'in, TBMM’deki grup toplantısında dile getirdiği iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem tanımında Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili belirsizlikleri 4 soruyla eleştirdi.

Akbaşoğlu'nun Akşener'e yönelttiği 4 soru:

Cumhurbaşkanını kim seçecek? 

Cumhurbaşkanını Milletin doğrudan seçmesine engel mi olacaksınız?

Başbakan, bir partinin genel başkanı olabilecek mi? Başbakan olduğunda partisiyle ilişiği kesilecek mi?

Meral Akşener yeni parlamenter sistem taslağını duyurdu

Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki yetki dağılımı nasıl olacak?

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