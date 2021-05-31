AK Partili M. Emin Akbaşoğlu'ndan Meral Akşener'e 4 soru

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'in İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinde cumhurbaşkanı seçimindeki belirsizliklerle ilgili 4 soru yöneltti.Abone ol
Akbaşoğlu, Akşener'in, TBMM’deki grup toplantısında dile getirdiği iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem tanımında Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili belirsizlikleri 4 soruyla eleştirdi.
Akbaşoğlu'nun Akşener'e yönelttiği 4 soru:
Cumhurbaşkanını kim seçecek?
Cumhurbaşkanını Milletin doğrudan seçmesine engel mi olacaksınız?
Başbakan, bir partinin genel başkanı olabilecek mi? Başbakan olduğunda partisiyle ilişiği kesilecek mi?
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Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki yetki dağılımı nasıl olacak?