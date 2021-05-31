Altın tarihi rekora gidiyor! Bu fiyatlardan altın alınır mı satılır mı? Uzmanlar ne diyor?

Gram altın fiyatları düzenli olarak artmaya başladı. Gram altın 540 lira olan tarihi zirvesine çok yaklaştı. Gram altının dolardaki yükseliş ve altının ons fiyatındaki yükselişten güç aldığı görülüyor. Uzmanlar uyarıyor. Bu dönemde altın alınır mı satılır mı? Altan fiyatları kaç lira olacak? İşte piyasada son durum ve tahminler...

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Altın fiyatları baş döndürmeye başladı. Mart ayının ortalarından bu yana hareketlenmeye başlayan altında ivme son günlerde hızlandı. Ons altın fiyatlarındaki yükselişin de desteklediği gram altında tarihi zirve olan 540.6 lira seviyesine sadece 13.9 lira kaldı.

Ons altın 1900 doların üzerinde

Ons altın fiyatları küresel çaptaki hareketlerden etkileniyor. Son dönemde ise ABD 10 yıllık tahvil faizine göre yön tayin etmeye çalışan ons altın 1900 dolar direncini aşarak tutunmaya çalışıyor. ABD tahvil faizi ise yüzde 1.54 seviyesinde bulunuyor. Ons altın güne 1903 dolardan başlarken en düşük 1902 dolar, en yüksek de 1910 dolar seviyesini görmüş oldu.

Gram altın her gün güç kazanıyor

Bir süredir yatırımcısını üzen ve düşüş grafiği sergileyen gram altın kısa sürede güçlü yükseliş gerçekleştirdi. 22 Mart'tan bu yana sürekli yükseliş trendini izleyen gram altın 2 ayda yaklaşık yüzde 25 kazanç sağlamış oldu. Güne 524 liradan başlayan gram altın en yüksek 526 lira seviyesine ulaşmış oldu. Çeyrek altın fiyatları da serbest piyasada 870 lira seviyesinden işlem görüyor.

Küçük geri çekilmeler alım fırsatı veriyor

Teknik Uzman Tunç Şatıroğlu, "Altın fiyatlarında küçük geri çekilmeler alım fırsatı sunuyor" deyip yükselişin süreceğini söyledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise, dolar ve onstaki yükseliş nedeniyle gram altında beklediği gerilemenin yaşanmayacağını belirtip, yaz ayları için gram altının 600 liraya yükseleceğini söyledi.

Serbest piyasada altın fiyatları...

Gram altın: 525 lira...

Çeyrek Altın: 859 lira

Cumhuriyet Altını: 3.418,13 lira

Yarım Altın: 1.714,31 lira

Ziynet altın: 3.418,13 lira

Ata Altın: 3.530 lira

14 ayar bilezik: 342,42 lira

22 ayar bilezik: 501,96 lira