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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Cengiz Ünder'in kiralık transferi için harekete geçildi

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Cengiz Ünder'in kiralık transferi için harekete geçildi

Transfer çalışmalarını sıkı bir şekilde yürüten Fenerbahçe'nin, Leicester City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

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Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan Fenerbahçe, gelecek yıl hata yapmak istemiyor. Transfer çalışmalarına erkenden başlayan sarı lacivertlilerde kanat bölgesi için en önemli hedeflerden biri de Cengiz Ünder.

İtalyan basınının iddiasına göre sarı-lacivertliler Cengiz'i kiralamak istiyor. Calciomercato'nun haberinde Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'i kiralamak için Roma kulübü ile temaslara başladığı aktarıldı. 

Son kararı Mourinho verecek
Leicester City'de kiralık olarak forma giydikten sonra yeniden Roma'ya dönecek olan Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'nin istediği, oyuncuyla ilgili kararı ise Jose Mourinho'nun vereceği öğrenildi.

Cengiz'in Roma ile geçireceği sezon öncesi kampı bu transferde belirleyici olacak. İtalyan kulübünün kiralamaya yanaşması durumunda milli yıldızın yeni sezondaki durağı Fenerbahçe olacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bir başka Romalı Davide Santon'u gündemine aldığı iddia edildi.

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