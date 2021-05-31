Metin Kıratlı eşi ve çocukları kimdir kızı kiminle evli?

Son günlerin konuşulan ismi Metin Kıratlı kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları merak konusu oldu. Hukuk mezunu olan Kıratlı, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atanmıştı. İşte, Metin Kıratlı biyografisi...

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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı görevini yürüten Metin Kıratlı, yurdun çeşitli kent merkezlerinde hakimlik görevlerinde bulundu. Aslen Konya Ereğli doğumlu olan Metin Kıratlı 52 yaşında. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Peki kimdir Metin Kıratlı eşi ve çocukları kimdir?

Metin Kıratlı kimdir?

11 Kasım 1969 yılında Konya - Ereğli’de doğan Metin Kıratlı, ilk, Orta ve Lise öğrenimini burada tamamladı. 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu.

Kızı Esra Kıratlı ve damadı

Hâkimlik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Ulaş (Sivas), Çaldıran (Van), Yalvaç (Isparta) ve Manavgat Antalyal'ya) hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâkimliği, daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30/12/2011 yılından 2014 yılına kadar genel müdür olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Metin Kıratlı, evli ve iki çocuklu olup, iyi derecede Almanca bilmektedir.