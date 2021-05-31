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Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: Seçimlerde aday olmayacağım

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: Seçimlerde aday olmayacağım

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, 3-10 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

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Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, 3-10 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

"Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan kamuoyuna açıklama" denilerek kulüpten yapılan paylaşım şöyle: Yönetim Kurulumuz , 3-10 Haziran tarihlerinde kongre kararı aldı. Genel Kurulumuzda yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağımı belirtmek isterim. Adaylar ve seçilecek başkan ile yönetim kuruluna başarı dilerim."

Murat Cavcav, yönetimi nedeniyle uzun bir süredir Gençlerbirliği taraftarlarının eleştiri oklarının ucunda yer alıyordu. Başkent temsilcisi son üç yıl içinde ikince kez küme düşerken bu gelişmenin ardından Murat Cavcav’ın istifasını bekleyen Gençlerbirliği taraftarları, sessizlik karşısında rahatsızlıklarını dile getirmişti.

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