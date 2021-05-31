Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: Seçimlerde aday olmayacağım

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, 3-10 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

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Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, 3-10 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

"Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan kamuoyuna açıklama" denilerek kulüpten yapılan paylaşım şöyle: Yönetim Kurulumuz , 3-10 Haziran tarihlerinde kongre kararı aldı. Genel Kurulumuzda yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağımı belirtmek isterim. Adaylar ve seçilecek başkan ile yönetim kuruluna başarı dilerim."