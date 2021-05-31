Murat Sancak evli mi eşi ve çocukları kimdir?

Son günlerin konuşulan ismi Murat Sancak'ın hayatı merak konusu oldu. İş adamı ve spor yöneticisi olan Murat Albayrak aslen Siirt Çatılı ve 51 yaşında. Peki mafya lideri Sedat Peker'in Peker'in 'Albayrak evinde kalıyor' dediği Murat Sancak kimdir? Murat Sancak eşi ve çocukları kimdir?

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Son günlerin konuşulan ve araştırılan isimleri arasında olan Murat Sancak, şu örgütü lideri Sedat Peker'in 8. videosunda yer aldı. Murat Sancak, MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütüyor.Peker'in 'Albayrak evinde kalıyor' diye iddia ettiği Murat Sancak kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?

Sedat Peker yayımladığı 8'inci videosunda Suriye'ye gönderilen silahlarla ve yapılan ticaretle ilgili iddialarda bulundu.

El Nusra'ya silah ticaretine ilişkin önemli iddialarda bulunan Peker, ticaret sürecinde önce Cumhurbaşkanlığı'ndan Metin Kıratlı'dan onay alınmasının ardından Murat Sancak ve Ramazan Öztürk gibi isimlere "başvurulması" gerektiğini öne sürüyor.

Peker'in Murat Sancak'a ilişkin iddiaları şöyle:

"Şimdi sizin Suriye'de ticaret yapmanız için ne yapmanız gerek biliyor musunuz? Metin Kıratlı bey var, cumhurbaşkanlığı idari işler başkanı, Külliye'ye gideceksiniz. Ama böyle bir iki kamyonluk işleri söylemiyorum, büyük, kaçak ham petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araç. Milyarlarca dolarlık para. Suriye mücadelesi için parayı kim verdi, devlet. Kim şehit oldu, millet. Şimdi orada yapılan ticareti anlatacağım.

Siz oradan onayı aldıktan sonra MT grup var, Murat Sancak, Ramazan Öztürk, tüm hiyerarşi orada. Onların onayı geçtikten sonra, El Nusra'nın iktisat sorumlusu var, Ebu Abdurrahman, Ebu Şeyma ismini de kullanıyor, şu anda da ticaret böyle yapılıyor biliyor musunuz? Ben o zaman ne dedim, bunlara silahları veriyorsunuz, bunlar Türkmenlerle savaşıyor, ya anlat abi bir bilelim. Bir bilelim bizim üstümüzden gidiyor. Ya işte yeni bir dengeler kuruluyor, dedim bana anlatacaksınız."

Murat Sancak kimdir: 1970 yılında Siirt Çatılı, Tillo’da doğan Murat Sancak, Adana Demirspor'un başkanlığını yapıyor.

Sancak, MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütüyor.

2014-2017 yılları arasında Star Medya'nın başkanlığını yürüttü, 2018 yılında olağanüstü kongre sonucunda Adana Demirspor başkanlığına seçildi.

Murat Sancak, AK Parti ile çok yakın ilişkileri olan Ethem Sancak'ın da kuzeni. Sancak'ın yönetim kurulu başkanı olduğu ve Peker'in iddialarında adı geçen MT Grup'un web sitesinde, Sancak'ın Erdoğan'a destek mesajı yer alıyor: "Ülkesini ve bayrağını seven bir Türk vatandaşı olarak, sizlerden ricam, ülkemizde barış ve istikrarın korunması, başta FETÖ terör örgütü olmak üzere, tüm terör örgütleri ile etkin mücadelenin devamı, ülkemiz ve İslam dünyası üzerindeki oyunların bozulması için bütün bunların farkında olmanız ve çevremizi bu doğrultuda bilinçlendirmeniz. En büyük arzum, yalnızca kendi oylarımızla değil, etrafımızı da aydınlatarak, Cumhurbaşkanlığında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı’nın oluşturacağı meclisi, kısacası devletimizin geleceğini hep beraber desteklememizdir."

Şirket ayrıca resmi sitesinde sağlık ve teknoloji alanında faaliyette bulunduğunu dile getiriyor

İlk eşi avukat Nurperi Sancak‘dan halen boşanamayan Ethem Sancak,1986 yılından beridir de ikinci eşi Uzm. Psk. Nurten Yıldırım ile sadece imam nikâhı ile durmaktadır. İlk ve ikinci eşinden toplam 3 çocuğu vardır. 13 amcası var, her amcasının da 13 çocuğu var.